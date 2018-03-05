اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ارتفاع حجم التجارة بين ألمانيا وروسيا برلين ـ سبأ:

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ارتفاع حجم التجارة الخارجية بين ألمانيا وروسيا لأول مرة منذ خمس سنوات.



وأظهرت البيانات الصادرة عن المكتب أن صادرات ألمانيا إلى روسيا ووارداتها منها ارتفعت العام الماضي مقارنة بعام 2016 إلى 25.9 مليار يورو للأولى و 31.4 مليار يورو للثانية.



وبحسب البيانات فإن حجم التجارة الخارجية بين ألمانيا وروسيا لم يصل بعد إلى مستواه القياسي الذي بلغه عام 2012، حيث لا تزال هناك قيود مفروضة من الاتحاد الأوروبي على التجارة الخارجية مع روسيا تتعلق ببضائع عسكرية ومعدات محددة في قطاع الطاقة.

سبأ [05/مارس/2018]سبأ