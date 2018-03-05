محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يدشن توزيع السلال الغذائية لأسر الجرحى والأسرى والمفقودين حجة-سبأ:

دشن محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم عملية توزيع السلال الغذائية المقدمة من مؤسسة بنيان التنموية لأسر الجرحى والأسرى والمفقودين.



واستمع المحافظ من رئيس فريق التوزيع بمؤسسة بنيان فؤاد حسين صباح إلى شرح حول آلية توزيع المساعدات الغذائية المقدمة للأسر المستفيدة والبالغ عددها ألف و333 أسرة.. مستعرضاً الأنشطة والمشاريع التي تنفذها المؤسسة على كافة مستوى مديريات المحافظة.



و أشار إلى أن توزيع السلال الغذائية يأتي في إطار مشروع المؤسسة " أغنياء من التعفف " والذي حرصت المؤسسة على تنفيذه في ظل استمرار صمود الشعب اليمني أمام العدوان.



وثمن المحافظ الصوفي جهود مؤسسة بنيان في رعاية أسر الجرحى والأسرى والمفقودين وتلمس احتياجاتهم وتقديم المعونات لهم للتخفيف من الأعباء المعيشية التي تواجههم والتي تسبب فيها العدوان الأمريكي السعودي.



وأشار إلى أن قيادة المحافظة تولي أسر الشهداء والجرحى والمفقودين الرعاية والاهتمام كأقل واجب نحوهم تقديرا وعرفانا لما قدمه أبنائهم من تضحيات جسيمة في سبيل الدفاع عن الوطن وحريته واستقلاله وكرامته.



ولفت محافظ حجة إلى أن قيادة المحافظة حريصة على تذليل الصعوبات التي تواجه سير عمل وأنشطة المؤسسات الإنسانية الخيرية.



حضر التدشين عدد من مسئولي المحافظة .

سبأ [05/مارس/2018]سبأ