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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 06:40:25م
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  عربي ودولي
نائب وزير خارجية روسيا : الولايات المتحدة أكثر دوله تدخلاً في شئوننا الداخلية
[05/مارس/2018]
موسكو – سبأ :
إتهم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الاثنين الولايات المتحدة بأنها أكثر الدول تدخلاً في الشئون الداخلية لبلاده .. متوقعاً زيادة حدة المواجهة الإعلامية بين موسكو وواشنطن في الفترة المقبلة.

وقال المسئول الروسي في تصريحات نقلتها وكالة (انترفاكس) الروسية للانباء ان "الولايات المتحدة هي الدولة التي تتدخل أكثر من غيرها في شؤوننا الداخلية وبأشكال مختلفة وعبر قنوات مختلفة، لا بل هي الأكثر إصراراً في محاولات اتهامنا بالتدخل المزعوم في شؤون أمريكا الداخلية".

واضاف ان محاولات تصوير روسيا على هذا النحو، لا تصدر عن الولايات المتحدة وحدها "إلا أن واشنطن تبقى محط اهتمامنا الرئيس، وموضع جهودنا ذات الصلة".

وأشار ريابكوف إلى أن الصراع في المجال الإعلامي "الذي يمثل خطاً محورياً للمواجهة الروسية الأمريكية" سيزداد حدة "وعلينا التعايش مع ذلك في الفترة المقبلة".

كما أكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص "للجهود التي يمارسها أعداء روسيا وخصومها من أجل التأثير على الشباب والكيانات الروسية".

سبأ
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