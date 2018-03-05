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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 06:40:25م
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  رياضة
الأهلي يفوز على اليرموك في البطولة التنشيطية لكرة اليد
[05/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
حقق فريق أهلي صنعاء فوزاً كبيراً على منافسه اليرموك بنتيجة 16_ 9 في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن منافسات البطولة التنشيطية لأندية امانه العاصمة لكره اليد ينظمها فرع اتحاد اللعبة بالأمانة بإشراف الاتحاد العام.

وكانت منافسات البطولة التي تحتضنها صاله نادي 22مايو انطلقت امس بإقامة مباراتين انتهت الأولى بفوز فريق 22 مايو على اليرموك 15 _ 6 فيما تغلب وحدة صنعاء على شباب تهامة 10 _ 6 في المباراة االثانيه.

ويشارك في البطولة التي تستمر حتى 11 مارس الجاري أندية تمثل أمانه العاصمة.

سبأ
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