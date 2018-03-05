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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 06:40:25م
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أمانة العاصمة تطمئن المواطنين بوجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية
[05/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
نفت أمانة العاصمة صحة الأخبار المتداولة عبر بعض الوسائل الإعلامية عن انعدام المشتقات النفطية .. معتبرة ذلك أزمة مفتعلة من التجار وموردي المشتقات النفطية.

وأوضح مصدر مسئول بأمانة العاصمة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن هناك لجان كلفت بالنزول الميداني للرقابة والتفتيش على المشتقات النفطية في المحطات الأمانة.

وطمأن المصدر المواطنين بوجود كميات كبيرة من المشتقات النفطية في كافة محطات الأمانة وخزانات شركة النفط.

وأكد المصدر أنه تم إنزال كميات كبيرة من مادة الغاز المنزلي وتزويد أكثر من ٨٠ محطة في مديريات أمانة العاصمة بالإضافة إلى توفير ١٠ألف اسطوانة غاز.

وأهاب المصدر بكافة المواطنين وسائقي المركبات بمختلف أنواعها بعدم الانجرار وراء هذه الشائعات المغرضة والتي تنفذ مخططات ومؤامرات العدوان في خلق عدم الاستقرار للخدمات داخل العاصمة صنعاء بعد أن فشل غير مرة في تحقيق ذلك.

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