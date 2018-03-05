محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يطلع على العملية التعليمية بمدرسة النهضة للبنات حجة-سبأ:

اطلع محافظ حجة هلال عبده الصوفي اليوم على العملية التعليمية بمدرسة النهضة للبنات .



واستمع المحافظ إلى شرح من قبل مديرة المدرسة أمة السلام حاج حول احتياجات المدرسة من المستلزمات الدراسية والتعليمية وكذا الخطط والتوجهات المستقبلية التي تطمح ادارة المدرسة إلى تنفيذها بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية .



وأشاد المحافظ الصوفي بجهود إدارة المدرسة والكادر التدريسي فيها وحرصهما على مواصلة العملية التعليمية على الرغم من الأوضاع الراهنة التي يعيشها الوطن جراء العدوان السعودي الأمريكي الغاشم .. مشيرا إلى أن حرص المعلمات على الاستمرار في تأدية مهامهن يمثل صورة من صور الصمود للشعب اليمني التي افشلت كل مخططات العدوان.



وأكد الصوفي أن قيادة المحافظة ستعمل على توفير كل احتياجات المدرسة من المستلزمات التدريسية و التعليمية حسب الإمكانات المتوفرة وبما يكفل الارتقاء بالعملية التعليمية في المدرسة والارتقاء بها .



رافقه خلال ذلك عدد من مسئولي المحافظة .

سبأ [05/مارس/2018]سبأ