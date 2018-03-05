محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سير العملية التعليمية بالمديريات الشمالية بعمران عمران -سبأ:

اقش اجتماع بعمران اليوم برئاسة المحافظ الدكتور فيصل جعمان؛ سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني بمديريات القطاع الشمالي الغربي بالمحافظة .



واستعرض اللقاء الذي ضم وكيل المحافظة حسن الاشقص ومدير مكتب التربية أحمد الشهاري ومدراء المكاتب التعليمية بالمديريات العشر في القطاع الشمالي الغربي للمحافظة ، ورؤساء الشعب والإدارات بمكتب التربية بالمحافظة، الصعوبات التي تواجه العملية التعليمية وسبل معالجتها لضمان استمرار التعليم في ظل الأوضاع الراهنة.



وأكد الاجتماع أهمية تفعيل دور مجالس الآباء في المديريات ودعم العملية التعليمية والتغلب علی التحديات.



وفي الاجتماع اكد المحافظ جعمان حرص قيادة السلطة المحلية على انتظام التعليم وحقوق المعلمين وقطاع التعليم بمختلف مدارس المحافظة.



و دعا المحافظ إلی تضافر جهود الجميع لدعم العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني وتجاوز الصعوبات التي فرضها العدوان.

سبأ [05/مارس/2018]سبأ