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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 05:43:14م
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محافظ ذمار يطلع على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين
[05/مارس/2018]
ذمار-سبأ:
اطلع محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم على سير العمل في صندوق النظافة والتحسين بالمحافظة.

وخلال الزيارة اكد أهمية مضاعفة الجهود لإنجاح مهام الصندوق ورفع وتيرة العمل في أعمال النظافة والتحصيل للموارد.. مشيرا إلى أهمية الحفاظ على الممتلكات العامة وصيانة المعدات وتفعيل الدور الرقابي والمالي والإداري وتفعيل دور الإدارات بما يمكنها من ممارسة المهام الموكلة إليها.

ولفت المقدشي الى ضرورة إعداد خطط للارتقاء بالعمل وتنفيذ توصيات اللجنة المكلفة من قيادة المحافظة وترجمتها بما يسهم في الارتقاء بأعمال النظافة وبما ينعكس إيجابا في تحسين المظهر الجمالي والحفاظ على الوضع البيئي.

وكان المحافظ المقدشي استمع من مدير عام الصندوق محمد شرف عباد الى شرح عن آليات العمل وخطط الارتقاء بأداء الصندوق في الجوانب المالية والإدارية والرقابية.

وأكد أن إدارة الصندوق ستكون عند ثقة قيادة المحافظة وستعمل على تنفيذ كافة المهام الموكلة آليها بكل كفاءة وثقة.

بدورهما اكد نائبا مدير الصندوق علي الحمادي وبكيل التينه استعدادهما لتنفيذ كافة الأعمال والمهام ووضع الخطط اللازمة للارتقاء بمهام الصندوق وتنفيذ توجيهات قيادة المحافظة الرامية الى انجاح دور الصندوق ومهامه.

رافق المحافظ خلال الزيارة نائب مدير مكتب المالية محمد الحوشبي ونائب مدير الشؤون القانونية محمد لطف عبد الرزاق ونائب مدير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عبدالله الحكيمي ومدير الشؤون المالية بالصندوق إبراهيم المروني

سبأ
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