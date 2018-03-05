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محافظ ذمار يدشن حملة الحشد والتعبئة في مخلاف منقذة بعنس
[05/مارس/2018] ذما-سبأ:
دشن محافظ ذمار محمد حسين المقدشي اليوم في منطقة مخلاف منقذه بمديرية عنس حملة الحشد والتعبئة العامة للقوات المسلحة.

وفي التدشين أكد المحافظ المقدشي أهمية إنجاح حملة الحشد والتعبئة العامة والدفع بمنتسبي القوات المسلحة الى العودة لوحداتهم وإسناد زملائهم في مواقع الشرف والبطولة والحفاظ على الانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات.

وأشار إلى أن الانتصارات التي تحققت في مختلف الجبهات والصمود الاسطوري لأبطال القوات الجيش واللجان الشعبية أفشل مخططات العدوان.

ولفت إلى المجازر التي يرتكبها تحالف العدوان والآثار التي خلفها الحصار على مختلف جوانب الحياة .. مبيناً أن العدوان دمر البنى التحتية بدء بالمدارس والمعاهد والجامعات والمصانع والمستشفيات والمساجد والطرق والمنازل وكل المنشآت منذ ثلاث سنوات في ظل صمت المجتمع الدولي.

ودعا المحافظ المقدشي منتسبي القوات المسلحة إلى العودة لوحداتهم وإنجاح حملة الحشد والتعبئة العامة والمشاركة في شرف الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته.

فيما أشار رئيس لجنة الحشد والتعبئة العامة بالمحافظة العميد الركن حسين عبدالقادر إلى أن حملة الحشد والتعبئة العامة تهدف الى تفعيل دور منتسبي القوات المسلحة وإعادتهم الى وحداتهم وتلمس همومهم.. مبينا أن الحملة ستشمل مختلف المديريات.

حضر التدشين مستشار المحافظ قناف المصري ونائب مدير الأمن علي الحربي ومسئول التلاحم القبلي عباس العمدي.
سبأ
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