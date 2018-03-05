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تدشين مشروع الصرف الصحي بحي عطان في أمانة العاصمة
[05/مارس/2018]
صنعاء-سبأ:
دشن أمين العاصمة حمود عباد اليوم مع وكيل أول وزارة المياه المهندس عبدالغني المداني ومديرة مجلس مساندة اللاجئين " ال ، دي أر، سي" اودراي كراو فورد ، أعمال مشروع الصرف الصحي بحي عطان .

وتبلغ تكلفة المشروع 116 ألف دولار بدعم من مجلس مساندة اللاجئين وبإشراف المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة .

وأشاد أمين العاصمة، بدعم مجلس مساندة اللاجئين لمشاريع امانة العاصمة الخدمية وحرصه على تنفيذها بمواصفات وجودة عالية ، خاصة التي يستفيد منها شريحة كبيرة من المواطنين .

وأكد حرص السلطة المحلية بالعاصمة على تعزيز الشراكة مع مجلس "ال أر دي سي" في مختلف الجوانب التنموية والخدمية والانسانية .

فيما اكد الوكيل المداني ، اهمية تعزيز جوانب التنسيق والتعاون مع امانة العاصمة ، مشيرا إلى حرص الوزارة ودعمها السخي لمشاريع المياه والبيئة والصرف الصحي بأمانة العاصمة.

من جانبها اشادت مديرة مجلس اللاجئين بمشاريع أمانة العاصمة الملموسة في الجانب الخدمي والمؤثرة بشكل ايجابي على المواطنين ، مؤكدة حرص المجلس على الاستمرار في دعم هذه المشاريع .

وكان مدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بالأمانة المهندس محمد مداعس ، استعرض مكونات ومواصفات المشروع ، لافتا إلى انه سيخدم شريحة كبيرة من سكان المناطق الطرفية بالعاصمة صنعاء.

حضر التدشين وكيل وزارة المياه المهندس عبدالله الهادي ووكيل أمانة العاصمة المساعد لقطاع المشاريع والاشغال المهندس عبدالكريم الحوثي ومدير عام مديرية السبعين محمد ناجي والامين العام لمديرية السبعين محمد الصادق ومدير قطاع المياه والإصحاح البيئي بمجلس مساندة اللاجئين علي العماد، وعدد من المعنيبن بالوزارة والامانة.

سبأ
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