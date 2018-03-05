محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين توزيع مساعدات برنامج الغذاء العالمي لشهر فبراير في امانة العاصمة صنعاء-سبأ:

دشن أمين العاصمة حمود محمد عباد، اليوم ، عملية توزيع مساعدات شهر فبراير لأكثر من 63 ألف اسرة في امانة العاصمة ، المقدمة من برنامج الغذاء العالمي، والذي ينفذها مشروع التغذية المدرسية والاغاثة الانسانية .



وخلال التدشين الذي حضره أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين محمد جمعان، ورئيس لجنة الشئون الاجتماعية والعمل حمود النقيب، أكد عباد أهمية ايصال المساعدات الى مستحقيها.



وأشاد أمين العاصمة بمساعدة برنامج الأغذية العالمي لليمن وجهود مشروع التغذية وحرصه على التخفيف من معاناة المواطنين، داعيا المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية إلى مضاعفة المساعدات نظرا لتفاقم الاوضاع الانسانية في البلاد جراء استمرار العدوان والحصار .



بدوره ثمن النقيب الدور الاغاثي والانساني الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي بمديريات العاصمة والتنسيق والتعاون القائم مع المجالس المحلية بالمديريات، داعيا المنظمات الدولية إلى مضاعفة أنشطتها ومساعداتها المقدمة لليمن .



بدورة أوضح نائب مدير المشروع ومشرف لجان التوزيع بأمانة العاصمة يحيى الهادي أن توزيع المساعدات سيتم عبر ٥٩ مركز ، لتشمل الاشخاص المصابين بالأمراض المزمنة والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام إلى جانب الأسر الأشد فقراً والنازحة والمتضررة بمديريات السبعين ، الوحدة، الصافية ، معين ، ازال .



حضر التدشين وكيل امانة العاصمة علي شريم ووكيلاء أمانة العاصمة المساعدين ناجي القوسي ومحمد الشامي، ومقرر اللجنة الفنية للاغاثة بأمانة العاصمة محمد أبو عريج.



سبأ [05/مارس/2018]سبأ