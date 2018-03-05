اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل 207ملايين إيرادات الواجبات الزكوية في المحويت العام الماضي المحويت-سبأ:

بلغ إجمالي إيرادات الإدارة العامة للواجبات الزكوية بمحافظة المحويت خلال العام الماضي حوالي 207 ملايين و25 ألف ريال.



وأوضح تقرير صادر عن مكتب الواجبات تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخه منه أن إيردات التحصيل توزعت في عام 2017 م علی : 68 مليون و580 ألف ريال قات و57 مليون و213 ألف ريال فطرة و 50 مليون و324 ألف ريال حبوب و22 مليون و197 ألف ريال باطن و3 ملايين و48 ألف و2 مليون و415 الف مواشي ومليون و877 ألف ريال مخضرات و 4 ملايين و416 ألف ريال نحل وعقارات.



ولفت التقرير إلی أن مديرية الرجم حققت أعلی نسبة إيرادات بمبلغ 59 مليون و821 ألف ريال تلتها في المرتبة الثانية مديرية الطويلة بمبلغ 51 مليون و746 ألف ريال ثم مديريات الخبت بمبلغ 19 مليون و857 ألف ريال وملحان بمبلغ 18 مليون و902 ألف ريال والمحويت بمبلغ 16 مليون و245 ألف ريال ومدينة المحويت بمبلغ 15 مليون و902 ألف ريال وحفاش بمبلغ 12 مليون و230 ألف ريال وبني سعد بمبلغ 10 مليون و917 الف ريال وشبام بمبلغ مليون و 402 الف ريال.



وأشار مدير عام مكتب الواجبات محمد عبدالله عبدالكريم إلی الصعوبات التي تعيق عملية التحصيل بسبب العدوان والظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، منوها بالجهوده الكبيرة التي تبذل في سبيل رفع حجم التحصيل الايرادي بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وأكد علی أهمية تفعيل دور السلطة المحلية والامناء والمشايخ في المديريات وكذا دور الخطباء والمرشدين في توعية المواطنين بوجوب دفع الزكاة للدولة .

سبأ [05/مارس/2018]سبأ