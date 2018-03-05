محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة احتجاجية تندد بقطع دول العدوان إمدادات الغاز والديزل صنعاء-سبأ:

نظمت لجنة الحشد والتنظيم للوقفات الاحتجاجية الشعبية المدنية اليوم في ساحة اللا إنسانية أمام مكتب الأمم المتحدة بصنعاء وقفة احتجاجية تنديدا بالحصار الخانق على اليمن وقطع إمدادات الديزل والغاز من قبل دول العدوان.



وأدان المشاركون في الوقفة الاحتجاجية استمرار العدوان وكذا استمرار إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية واستخدام الإمارات والسعودية مادة الديزل لمعاقبة الشعب اليمني.



وطالبوا الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والمنظمات الإقليمية الحقوقية والإنسانية بفتح تحقيق دولي وإرسال فريق تقصي الحقائق حول الكارثة الإنسانية التي خلفها ويخلفها الحصار على الشعب اليمني.



وحملت الوقفة الأمم المتحدة المسئولية الكاملة جراء عدم حماية قاطرات نقل المساعدات الإنسانية إلى المواطنين وتركها عرضة لغارات العدوان.

سبأ [05/مارس/2018]سبأ