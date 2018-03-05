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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 05:43:14م
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أكثر من 595 مليون ريال إيرادات مكتب الأوقاف بالأمانة عام 2017م
[05/مارس/2018]
 

صنعاء ـ سبأ:
بلغت إيرادات مكتب الأوقاف والإرشاد بأمانة العاصمة خلال العام المنصرم 2017م 595 مليونا و837 ألف ريال.

وأوضح تقرير صادر عن المكتب أن عائدات الإيرادات التي تم تحصيلها و توريدها من حقوق الأوقاف تضمنت إيجارات أراض سنوية بمبلغ 125 مليونا و183 ألف ريال وإيرادات زراعية وعائدات مياه بمبلغ مليون و 857 ألف ريال ، ومبلغ 196 مليون ريال إيجارات مبان ومسقفات بالإضافة إلى عائدات المأذونيات ورسوم أخرى بمبلغ 272 مليوناً و383 ألف ريال.

وأكد مدير عام مكتب الأوقاف والإرشاد بالأمانة إبراهيم الخطيب لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المكتب بذل جهودا في عملية التحصيل لحقوق الأوقاف ليتمكن من الوفاء بالتزاماته بالنفقات على المساجد والعاملين فيها وتقديم كافة الخدمات وتوفير احتياجاتها.

سبأ
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