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مناقشة آلية توفير الدعم لإنشاء مساحات صديقة بحدائق أمانة العاصمة
[05/مارس/2018]
 

صنعاء ـ سبأ:
ناقش اجتماع بأمانة العاصمة اليوم آليات التنسيق بين مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للحدائق لتوفير الدعم اللازم لمشروع إنشاء مساحات صديقة للأطفال في الحدائق.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تطوير وإعادة تأهيل الحدائق والمتنزهات العامة من أجل توفير متنفسات وأماكن ترفيهية للعائلات والأطفال للتخفيف من الضغوط النفسية الناتجة عن العدوان.

وأقر الاجتماع إعداد دراسة متكاملة تتضمن المشاريع الخاصة بإنشاء وحدة تجهيز وصيانة الألعاب بالحدائق وتقديمها للمنظمات الداعمة.

واستعرض مدير مكتب الشئون الاجتماعية بالأمانة مجيب الفاتش إلى الجهود المبذولة وجوانب التنسيق مع المنظمات والجهات الداعمة لتنفيذ مشاريع خدمية وتنموية وإغاثية في مختلف مديريات الأمانة من ضمنها مشروع توسعة المساحات الصديقة للأطفال في مختلف الحدائق في ظل استمرار الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة العدوان والحصار.

فيما أكد مدير عام الحدائق والمنتزهات المهندس هاشم الهندي أن إدارة الحدائق تسعى إلى تنفيذ مشاريع صيانة وإضافة الألعاب و زيادة المساحات الخضراء الصديقة بكافة حدائق العاصمة ،معربا عن أمله في تبني المنظمات الدولية والمحلية هذه المشاريع وتمويلها للمشاريع لما من شانه خدمة أهداف التنمية المحلية ومنهجيات العمل البيئي لمدينة صنعاء.

من جانبه ثمن نائب مدير عام الحدائق محمد البشيري دعم كافة المبادرات الحكومية والمجتمعية التي تخدم قضايا التنمية المحلية في جانب الترفيه والتسلية باعتبار الحدائق أصبحت المتنفس الوحيد والآمن لجميع سكان العاصمة.
سبأ
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