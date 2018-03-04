رياضة اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل غداً إنطلاق بطولة أبجد لمبتدئي التايكواندو صنعاء - سبأ :

تحتضن صالة الرواد بالنادي الأهلي بصنعاء غد منافسات بطولة أبجد لمبتدئي التايكواندو للناشئين (بنين - بنات) في نسختها الثالثة.



يشارك في البطولة التي تنظمها مدارس أنموذجية أبجد تحت إشراف الاتحاد العام للتايكواندو وبالتعاون مع فرع اتحاد اللعبة بأمانة العاصمة، نحو 100 لاعب ولاعبة يمثلون 21 مدرسة.



وستجرى منافسات فئة البنين في ثمانية أوزان هي :(22، 26، 32 ،40، 48، 55، 65، 75،كجم) في حين تقام نزالات فئة البنات في أوزان :(22، 26، 32 ،35، 45، 48، 60) .



وأكد رئيس فرع إتحاد التايكواندو بأمانة العاصمة عصام مرشد، استكمال كافة الترتيبات اللازمة للبطولة من جميع النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية.



وأشار إلى أهمية العمل على إنجاح هذا النشاط الذي سيسهم في إعادة تفعيل لعبة التايكواندو بعد أن شهدت جمود غير مسبوق نتيجة الظروف التي يمر بها الوطن جراء العدوان الذي سيدخله عامه الرابع.

سبـأ [04/مارس/2018]سبـأ