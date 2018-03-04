محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل محافظ حجة يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة كوارث السيول وجه محافظ حجة هلال عبده الصوفي بتشكيل لجنة لمواجهة كوارث سيول الأمطار المحتملة للعام الجاري .



جاء هذا التوجيه بناءاً على مشروع الخطة الخاصة باستقبال موسم الأمطار والسيول في المحافظة خلال الأشهر (3 - 4 - 5 - 2018م) والهادف إلى تفادي أي كوارث مستقبلية و المقدم من مدير عام الموارد المائية بالمحافظة المهندس جمال محمد الدوة.



وبحسب قرار التشكيل حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه فقد كلف المحافظ اللجنة المشكلة بحصر أضرار سيول امطار 2016م وتحديد الأماكن المحتمل تعرضها لانهيارات ، ووضع الخطط اللازمة لذلك وتسليمها لفرع الهيئة الوطنية لإدارة الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث .



ووجه الصوفي مكتب الأشغال العامة وفرع مؤسسة الطرق والجسور بإجراء حصر للعبارات وتنظيفها ومجاري السيول وتصحيحها، وحصر البناء العشوائي ، وكلف فرع الهيئة الوطنيةبسرعة إعداد موازنة تشغيلية بهذا ا الخصوص وابلاغ المنظمات الخارجية .



كما كلف مكتب الزراعة والري بسرعة حصر الأضرار التي لحقت بالجانب الزراعي للعام 2016م وإعداد تصور لمواجهة أي أضرار للعام الحالي ، واهاب المحافظ في تعميم للسلطات المحلية في المديريات بسرعة رفع تقارير عن اضرار سيول 2016م .



وشدد الصوفي على مكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين بسرعة تحديد مقلب لمخلفات البناء.



يشار إلى أن اللجنة تضم مدراء عموم مكاتب الزراعة والري و الصحة العامة والسكان والأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين و المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي و الموارد المائية و التربية والتعليم وفرع المؤسسة العامة للطرق و الشئون الاجتماعية و العمل و الصندوق الاجتماعي للتنمية و صيانة الطرق و مياه الريف ومدير عام مكتب المحافظ .

سبـأ [04/مارس/2018]سبـأ