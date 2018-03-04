ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 01:33:55ص
الرئيس الصماد يحضر حفل اختتام ورشة العمل التخصصية لعدد من ضباط القوات المسلحة
حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل اختتام ورشة العمل التخصصية التي نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لعدد من ضباط القوات المسلحة من عدد من المحافظات.
بوتين:على واشنطن تقديم وثائق حول تدخلنا بالانتخابات الأمريكية
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على السلطات القضائية الأمريكية أن تقدم وثائق رسمية بشأن المزاعم التي تطلقها حول التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة.
صندوق النقد يحذر من رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمنيوم
حذر صندوق النقد الدولي الجمعة من أن الرسوم التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على واردات الصلب والألمنيوم ستضر بالاقتصاد الأمريكي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين.
غدا انطلاق البطولة التنشيطية لكرة اليد لأندية أمانة العاصمة
تنطلق غدا على صالة نادي 22 مايو البطولة التنشيطية لأندية كرة اليد بأمانة العاصمة، ينظمها فرع الإتحاد العام للعبة بالامانة خلال الفترة 4 حتى 11 مارس الجاري.
آخر الأخبار:
غداً إنطلاق بطولة أبجد لمبتدئي التايكواندو
اجتماع للجنة التعبئة بمحافظة إب برئاسة المحافظ صلاح
محافظ حجة يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة كوارث السيول
مناقشة سبل زيادة دعم اليونيسيف لمحافظة الجوف
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
محافظ حجة يوجه بتشكيل لجنة لمواجهة كوارث السيول
[04/مارس/2018]
وجه محافظ حجة هلال عبده الصوفي بتشكيل لجنة لمواجهة كوارث سيول الأمطار المحتملة للعام الجاري .

جاء هذا التوجيه بناءاً على مشروع الخطة الخاصة باستقبال موسم الأمطار والسيول في المحافظة خلال الأشهر (3 - 4 - 5 - 2018م) والهادف إلى تفادي أي كوارث مستقبلية و المقدم من مدير عام الموارد المائية بالمحافظة المهندس جمال محمد الدوة.

وبحسب قرار التشكيل حصلت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ على نسخة منه فقد كلف المحافظ اللجنة المشكلة بحصر أضرار سيول امطار 2016م وتحديد الأماكن المحتمل تعرضها لانهيارات ، ووضع الخطط اللازمة لذلك وتسليمها لفرع الهيئة الوطنية لإدارة الشئون الإنسانية ومواجهة الكوارث .

ووجه الصوفي مكتب الأشغال العامة وفرع مؤسسة الطرق والجسور بإجراء حصر للعبارات وتنظيفها ومجاري السيول وتصحيحها، وحصر البناء العشوائي ، وكلف فرع الهيئة الوطنيةبسرعة إعداد موازنة تشغيلية بهذا ا الخصوص وابلاغ المنظمات الخارجية .

كما كلف مكتب الزراعة والري بسرعة حصر الأضرار التي لحقت بالجانب الزراعي للعام 2016م وإعداد تصور لمواجهة أي أضرار للعام الحالي ، واهاب المحافظ في تعميم للسلطات المحلية في المديريات بسرعة رفع تقارير عن اضرار سيول 2016م .

وشدد الصوفي على مكتب الأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين بسرعة تحديد مقلب لمخلفات البناء.

يشار إلى أن اللجنة تضم مدراء عموم مكاتب الزراعة والري و الصحة العامة والسكان والأشغال العامة وصندوق النظافة والتحسين و المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي و الموارد المائية و التربية والتعليم وفرع المؤسسة العامة للطرق و الشئون الاجتماعية و العمل و الصندوق الاجتماعي للتنمية و صيانة الطرق و مياه الريف ومدير عام مكتب المحافظ .

سبـأ
  المزيد من (محلي)
اجتماع للجنة التعبئة بمحافظة إب برئاسة المحافظ صلاح
مناقشة سبل زيادة دعم اليونيسيف لمحافظة الجوف
افتتاح معرض صور ورسوم حول جرائم العدوان بمحافظة إب
وزارة الاوقاف تدين جريمة اغتيال العلامة بن سميط
فعالية توعوية حول أهمية الحفاظ على المياه في إب
إنطلاق الدور الثاني من المسابقات المنهجية للمرحلة الأساسية بالحديدة
تدشين التعبئة العامة والحشد في سنحان وبني مطر
تدشين حملة تشجير بمحافظة صعدة
ندوة أكاديمية بجامعة إب حول جرائم العدوان
أمين العاصمة يزور جرحى العدوان بمركز رعاية الجرحى بالجراف
العدوان السعودي على اليمن
العدوان الأمريكي السعودي يواصل استهداف النساء والأطفال
[04/مارس/2018]
إستشهاد وإصابة ثلاثة أطفال وامرأة بقصف عسكري سعودي على رازح
[03/مارس/2018]
11 غارة وقصف صاروخي ومدفعي يستهدف مناطق متفرقة بصعدة
[03/مارس/2018]
طيران العدوان يشن 18 غارة على حرض وميدي
[03/مارس/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على مديرية صرواح بمأرب
[03/مارس/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by