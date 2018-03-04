محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة سبل زيادة دعم اليونيسيف لمحافظة الجوف الجوف - سبأ :

ناقش محافظ الجوف سام الملاحي اليوم مع مديرة مكتب اليونيسيف بمحافظتي صعدة والجوف ريم كرزاي، سبل زيادة دعم المنظمة للمحافظة في مختلف القطاعات خلال العام 2018م.



وفي اللقاء الذي حضره مدراء مكاتب التربية ، الصحة ، المياه ، التحسين بالمحافظة ومدراء برامج المنظمة بالمكتب .. أشاد المحافظ الملاحي بجهود اليونيسيف في تلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة خصوصا في مجالات الصحة والتعليم والمياه والرعاية الاجتماعية.

وأكد أهمية تكثيف الدعم المقدم للجوف نظرا للأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعانيها أبناء المحافظة.



وأشار إلى أن هناك متطلبات إنسانية ملحة يجب التركيز عليها وفي المقدمة توفير دعم لقطاع الصحة والمياه والتعليم نظرا لأهميتها في تلبية إحتياجات المواطنين وإنجاح جهود الخدمات العامة وتمويل مشاريع تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية.



وأبدى محافظ الجوف استعداد السلطة المحلية تقديم التسهيلات لإنجاح جهود اليونيسف في تلبية الاحتياجات الإنسانية.



فيما استعرضت مديرة مكتب اليونيسيف تدخلات المنظمة في مجالات الصحة والتعليم والتغذية وتلمس الاحتياجات الأساسية والتوعية في مجالات الألغام والدعم النفسي للأطفال ورصد الانتهاكات التي يتعرضون لها جراء الحرب وصرف مستحقات أكثر من 244 عامل صحي .



وأكدت إستمرار المنظمة في تقديم الدعم خلال العام 2018م لتمويل مشاريع المياه والصحة والتعليم في المديريات حسب الدراسات السابقة وتمويل مشاريع في مجالات الصحة والمياه والصرف الصحي والغذاء والبيئة.



واستعرض الإجتماع خطط الاحتياج المرفوعة من المكاتب التنفيذية المعنية.

سبـأ [04/مارس/2018]سبـأ