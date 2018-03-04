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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 01:33:55ص
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افتتاح معرض صور ورسوم حول جرائم العدوان بمحافظة إب
[04/مارس/2018]
إب - سبأ :
 افتتح بجامعة إب اليوم معرض الصور الفوتوغرافية والرسومات الكاريكاتورية حول جرائم العدوان بالمحافظة.

وخلال المعرض الذي تخلله عرض فيلم وثائقي لجرائم العدوان بالمحافظة بحضور وكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وراكان النقيب وحارث المليكي، أشار رئيس جامعة إب الدكتور طارق المنصور إلى أن ما تضمنه المعرض يعكس وحشية العدوان وتجرده من كل القيم.

وأكد أن الجرائم التي ارتكبها تحالف العدوان لن تمحى من ذاكرة الشعب اليمني .. منوها بصمود الشعب اليمني وتلاحمه في وجه العدوان.

فيما أوضح وكيل المحافظة عبدالحميد الشاهري أن الجرائم التي ارتكبها العدوان تحتم على الجميع تعزيز الاصطفاف والتلاحم في مواجهته .

ولفت إلى أن الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان في المحافظة تظهر مدى الحقد الذي يكنه تحالف العدوان على الشعب اليمني.. مؤكدا على أهمية وثيق كل جرائم العدوان كونها شاهدا على إجرامه وانتهاكه لكل القوانين الدولية والإنسانية.

حضر افتتاح المعرض نائبا رئيس جامعة إب الدكتور فؤاد حسان والدكتور محمد النزيلي وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية بالمحافظة .

سبـأ
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