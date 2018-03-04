محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل فعالية توعوية حول أهمية الحفاظ على المياه في إب إب - سبأ :

نظم فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظة إب اليوم فعالية توعوية، حول أهمية الحفاظ على المياه من الإستنزاف والتلوث، بمدرسة محمد حميد دارس الأساسية والثانوية للبنات بمديرية الظهار.



وخلال الفعالية أوضح مدير فرع الهيئة العامة للموارد المائية بالمحافظة المهندس عبدالرؤوف دحوه أن تنفيذ هذه الفعاليات التوعوية لطلبة المدارس يهدف إلى غرس المفاهيم الصحيحة في التعامل مع الثروة المائية والتعريف بقضايا المياه وأهمية ترشيد إستخدامها.



وبين أن الفعالية تأتي ضمن برنامج توعوي ينفذه فرع هيئة الموارد المائية خلال العام الجاري يستهدف عشر مدارس بمركز المحافظة.. لافتا إلى أنه يتم اختيار 10 طلاب من كل مدرسة يشكلون جماعة أصدقاء المياه ليقوموا بعملية التوعية في أوساط الطلاب.



فيما أوضح مدير المركز التعليمي بمديرية الظهار عصام البرح أن البرنامج الذي سينفذ في المدارس المستهدفة بالتنسيق بين مكتب التربية وفرع الهيئة سيتواصل خلال الفصل الدراسي الثاني.



بدورها أوضحت مديرة المدرسة أن أنشطة البرنامج التوعوي تتضمن تنفيد رسومات وعمل مطويات ومجلات حائطية تسهم في تغيير العادات السلبية حول إستهلاك المياه.



تخلل الفعالية كلمة للطالبات وجماعة أصدقاء المياه، وفقرات إنشادية وعرض مسرحي تمحورت حول المياه وأهمية الحفاظ عليها من التلوث وترشيد استخدامها.

سبـأ [04/مارس/2018]سبـأ