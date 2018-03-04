[04/مارس/2018]
الحديدة - سبأ :
إنطلقت بمحافظة الحديدة اليوم منافسات الدور الثاني للمسابقات المنهجية لطلبة الصف التاسع أساسي التي ينظمها مكتب التربية بالمحافظة إدارة الأنشطة المدرسية بشعبة التعليم بالتنسيق مع إدارة التوجيه التربوي بشعبة التوجيه والمناهج.
وفي منافسات اليوم تأهل فريق مدرسة الإمام الشافعي من مديرية الحالي إلى نهائي منافسات المدارس الأهلية والخاصة بفوزه على فريق مدرسة سماء من مديرية باجل.
فيما صعد فريق مدرسة أسماء من مديرية المنصورية بفوزه على فريق مدرسة الأنصار من مديرية الحالي في منافسات المدارس الحكومية.
هذا وقد تخلل المسابقتين منافسات في مواهب الرسم والإنشاد والشعر لطالبات المدارس والمديريات المتنافسة.
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