[04/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
دشن بمديريتي سنحان وبني بهلول وبني مطر بمحافظة صنعاء اليوم حملة الحشد والتعبئة العامة لمنتسبي القوات المسلحة .
وفي التدشين أكد عضو الهيئة الإدارية بمحلي صنعاء حفظ الله اللساني ووكيل المحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط ، أهمية تسخير كافة الإمكانات لإنجاح الحملة ورفد الجبهات بالمال والرجال.
فيما أشاد رئيس لجنة التعبئة بمحافظة صنعاء العميد لطف الشيباني بدور أبناء مديرية سنحان وبني بهلول في مواجهة العدوان منذ اللحظات الأولى .
وحث الجميع على مواصلة الدور الوطني والتفاعل مع حملة الحشد والتعبئة لمنتسبي القوات المسلحة من خلال الدفع بالعسكريين والمتطوعين إلى الالتحاق بجبهات العزة والكرامة.
فيما أكد مديرا مديريتي سنحان وبني بهلول أحمد نهشل وعبداللطيف اللمذي أن أبناء سنحان سيظلون في مقدمة الصفوف وأنهم على استعداد للتضحية من أجل الوطن والدفاع عنه.
حضر التدشين عدد من المشائخ والوجهاء ومدراء المكاتب التنفيذية والقيادات العسكرية.
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