الرئيس الصماد يحضر حفل اختتام ورشة العمل التخصصية لعدد من ضباط القوات المسلحة حضر الأخ صالح الصماد رئيس المجلس السياسي الأعلى القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم حفل اختتام ورشة العمل التخصصية التي نظمتها وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة لعدد من ضباط القوات المسلحة من عدد من المحافظات. بوتين:على واشنطن تقديم وثائق حول تدخلنا بالانتخابات الأمريكية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن على السلطات القضائية الأمريكية أن تقدم وثائق رسمية بشأن المزاعم التي تطلقها حول التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة. صندوق النقد يحذر من رسوم أمريكية على واردات الصلب والألمنيوم حذر صندوق النقد الدولي الجمعة من أن الرسوم التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس على واردات الصلب والألمنيوم ستضر بالاقتصاد الأمريكي وشركاء الولايات المتحدة التجاريين. غدا انطلاق البطولة التنشيطية لكرة اليد لأندية أمانة العاصمة تنطلق غدا على صالة نادي 22 مايو البطولة التنشيطية لأندية كرة اليد بأمانة العاصمة، ينظمها فرع الإتحاد العام للعبة بالامانة خلال الفترة 4 حتى 11 مارس الجاري.