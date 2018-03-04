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آخر تحديث: الإثنين، 05 - مارس - 2018 الساعة 01:33:55ص
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تدشين حملة تشجير بمحافظة صعدة
[04/مارس/2018]
صعدة - سبأ :
 دشن محافظة صعدة محمد جابر عوض اليوم حملة التشجير للعام 2018م بالمحافظة تحت شعار "معا نزرع شجرة الصمود والمواجهة".

تستهدف الحملة عدد من شوارع مدينة صعدة ضمن مشروع تأهيل الجزر الوسطية وأرصفة المشاة والحدائق العامة الممول من الصندوق الاجتماعي للتنمية بتكلفة 143 ألف دولار.

وفي التدشين في حديقة شارع الثقافي بحضور مدير مكتب التخطيط والتعاو الدولي ناصر حربان .. أكد المحافظ عوض أهمية التشجير الذي سيسهم في إبراز جمال مدينة السلام.

وشدد على ضرورة مساهمة أبناء المحافظة في الحفاظ على البيئة ومكافحة التصحر عبر غرس حزام أخضر حول المدينة .. داعيا الجميع إلى المساهمة في الحفاظ على البيئة بما يليق بمدينة صعدة كمدينة زراعية وسلة للخضروات والفواكه ومختلف المحاصيل الزراعية.

فيما أوضح مدير عام صندوق النظافة و التحسين مسئول التشجير بالمحافظة محمد البعداني أنه سيتم غرس 380 شجرة في مختلف شوارع المدينة والحدائق والأرصفة والمرافق العامة والمؤسسات والمكاتب الحكومية مكونة شجرة الجاكوندا والبيكص والبونتينا.

سبـأ
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