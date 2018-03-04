محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل ندوة أكاديمية بجامعة إب حول جرائم العدوان إب - سبأ :

نظمت الوحدة الاعلامية بمحافظة إب اليوم ، ندوة أكاديمية بعنوان " جرائم العدوان في إب بين الانعكاس والتأثير" .



وفي الندوة التي اقيمت بجامعة إب أكد المحافظ عبدالواحد صلاح أن جرائم العدوان السعودي في محافظة إب واليمن بشكل عام تمثل انعكاس واضح لبشاعة تحالف العدوان في القتل العمد للابرياء والتدميرالممنهج للبنى التحتية.



وأشار إلى ان تلك الجرائم ، تعتبر جرائم حرب لا يمكن ان تسقط بالتقادم، لن تضعف من صمود أبناء الشعب اليمني وتحركهم الجاد في التحشيد ورفد الجبهات .



وقدمت في الندوة التي أدارها الدكتور طارق المنصوب رئيس جامعة إب اربعة أوراق عمل الأولى بعنوان الخلفيات التاريخية للعدوان السعودي وجرائمه بحق اليمن، قدمها أمين عام جامعة إب المساعد نبيل الورافي أستعرض فيها الاطماع والادوار المشبوه لبني سعود في اليمن منذ الثلاثينيات من القرن الماضي وحتي واليوم .



وتمحورت ورقة العمل الثانية التي قدمها نائب رئيس جامعة إب لشؤون الطلاب الدكتور محمد النزيلي حول التعاطي الرسمي والشعبي مع ضحايا جرائم العدوان والوضع القائم وأوجه القصور والخطوات المقترحة لمعالجة السلبيات والتخفيف من معاناة الضحايا .



فيما قدم نائب رئيس جامعة إب للدراسات العليا الدكتور فؤاد حسان الورقة الثالثة بعنوان " العدوان واثره على الجانب الصحي والتغذوي" ، مشيرا فيها إلى الامراض والاوبئة التي انتشرت نتيجة استخدام تحالف العدوان للأسلحة المحرمة.



وقدم المسؤول الثقافي في محافظة إب حسام القطابري ورقة بعنوان " وسائل مواجهة صلف العدوان السعوصهيوامريكي " اوضح خلالها الجانب التوعوي واساليب المواجهة الاعلامية لتضليل اعلام العدوان. .



حضر الندوة المشرف العام في المحافظة صالح حاجب ووكلاء المحافظة عبدالحميد الشاهري وراكان النقيب وحارث المليكي والمسؤول الاجتماعي بالمحافظة يحيى القاسمي وامين عام جامعة إب عبدالملك السقاف .

سبـأ [04/مارس/2018]سبـأ