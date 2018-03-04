[04/مارس/2018]
صنعاء - سبأ :
زار أمين العاصمة حمود محمد عباد، اليوم جرحى العدوان بمركز رعاية جرحى الحرب بمنطقة الجراف.
واطلع أمين العاصمة على مستوى الرعاية الطبية التي تقدم للجرحى بالمركز.. منوها بما قدمه الجرحى من تضحيات في سبيل الدفاع عن الوطن وسيادته وكرامة وعزة الشعب اليمني.
وأكد ضرورة الاهتمام بالجرحى وتقديم الرعاية الصحية الكاملة لهم كأقل واجب تقديرا لتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن.
وأشاد أمين العاصمة بالملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة.
رافقه خلال الزيارة وكلاء أمانة العاصمة المهندس عايض الشميري ومازن نعمان ووليد راصع والوكيل المساعد للأمانة هاشم الوزير .
سبـأ