محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وكيل محافظة الحديدة يدشن مسابقة أجمل بيئة مدرسية بمديرية الحوك الحديدة - سبأ :

دشن وكيل محافظة الحديدة هاشم العزعزي ومدير عام مديرية الحوك علي إبراهيم هندي اليوم مسابقة أجمل بيئة مدرسية تزامناً مع اليوم العالمي للتشجير .



وخلال التدشين أشار وكيل المحافظة إلى أن هذه المسابقة تمثل طريقة ايجابية للاحتفاء باليوم العالمي للتشجير .. مؤكدا ضرورة الاهتمام بالأشجار وغرسها للحفاظ على البيئة.



وأكد على أهمية مشاركة الجميع في هذه الفعالية والعمل على زراعة الأشجار لزيادة المساحة الخضراء في المدينة وتحسين مظهرها الجمالي.



فيما أوضح مدير إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة خالد حسن زيد، أن الإحتفال بهذا اليوم يأتي ضمن برنامج مسابقة أفضل بيئة مدرسية صحية وآمنة .



وأشار إلى أن برنامج الاحتفال بيوم التشجير العالمي الذي تشارك فيه 130 مدرسة بمدينة الحديدة يشتمل على سبع مجالات منها تفعيل دور الجماعات المدرسية البيئية والصحية والتوعية والتشجير والمياه والنظافة وتجميل البيئة المدرسة .



يذكر أنه سيتم خلال هذه الفعالية زراعة قرابة خمسة آلاف شتلة في المدارس والأحياء القريبة من مديرية الحوك .



حضر التدشين مدير عام الإعلام عادل حسن مكي ومدير إدارة التربية والتعليم بالحوك إبراهيم عييد.

سبـأ [04/مارس/2018]سبـأ