محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مؤسسة بنيان تكرم 182متطوعا ومتطوعة في برنامج إطعام (مصحح) صنعاء - سبأ :

كرمت وحدة العمل الطوعي بمؤسسة بنيان التنموية اليوم 182 من متطوعي برنامج إطعام، العاملين في فرن مديرية معين وفرن مديرية الوحدة بأمانة العاصمة .



وفي حفل التكريم أشار خالد المداني إلى أهمية تكريم المتطوعين الذي يقومون بجهود كبيرة في تخفيف معاناة المواطنين جراء الأوضاع الراهنة التي خلفها العدوان والحصار.. لافتا إلى أن العدوان يحاول استغلال الظروف الاقتصادية لتنفيذ مخططاته .



وأكد الأهمية التي يكتسبها مشروع إطعام وخاصة في ظل الظروف الراهنة.. متمنيا تطوير هذا المشروع وتوسيع أنشطته لتغطية احتياجات الأسر الفقيرة .. مشيدا بمشروع إطعام والقائمين على المشروع وجهودهم في خدمة المجتمع.



فيما أشار نائب المدير التنفيذي لمؤسسة بنيان التنموية أحمد الكبسي وضابط مشروع إطعام عبد الكافي الشامي، إلى أهمية العمل الطوعي وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن وما يتعرض له من عدوان وحصار .



وأوضحا أن هذا التكريم يأتي ضمن حملة دعم العمل الطوعي "عطاء وبناء" 2018م الذي تنفذه مؤسسة بنيان.



وأكدا أهمية دور المتطوعين في توزيع الخبز للمحتاجين .. مشيرين إلى أن التطوع صفة متجذرة في الشعب اليمني منذ الأزل.



ولفت الكبسي والشامي إلى أن المؤسسة قامت بافتتاح أكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل المخصصة لتدريب المتطوعين وصقل مهاراتهم بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمجتمع.



وبينا أن برنامج إطعام يستهدف توفير احتياجات 25 ألف أسرة من الرغيف في أمانة العاصمة وعدد من مديريات محافظة صنعاء من خلال توزيع 250 ألف من الرغيف يوميا يتم إنتاجها من 15 فرن مركزي إضافة إلى توزيع لحوم الأضاحي لنفس الأسر في الأعياد .



وأشارا إلى أنه يشارك في هذا البرنامج 700 متطوعا من مختلف مديريات الأمانة .. وأوضحا أن فرن مديرية معين ينتج 28 ألف رغيف يوميا يتم توزيعها على 2800 أسرة محتاجة بالمديرية فيما ينتج فرن مديرية الوحدة ستة آلاف رغيف يوميا يتم توزيعها على 800 أسرة محتاجة بالمديرية .

سبـأ [04/مارس/2018]سبـأ