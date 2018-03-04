محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أمين العاصمة يتفقد سير أعمال النظافة بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية صنعاء - سبأ :

اطلع أمين العاصمة حمود محمد عباد، اليوم على سير أعمال النظافة ورفع وإزالة المخلفات والعشوائيات في عدد من شوارع وأحياء مديريات الأمانة.



حيث تفقد عباد ومعه وكيل قطاع البلديات بالأمانة المهندس عايض الشميري ووكيل قطاع الأشغال والمشاريع المهندس وليد راصع، سير أعمال النظافة ورفع المخلفات بمديريات السبعين وشعوب وأزال والصافية والثورة.



وحث أمين العاصمة، قطاع البلديات والأشغال ومشروع النظافة والمديريات، على بذل المزيد من الجهود لرفع المخلفات المتكدسة بالأحياء والشوارع وضبط المخالفين وملاك أحواش تجميع المخلفات المعدنية والبلاستيكية الذين يتسببون في إرباك أعمال النظافة .. مؤكدا اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل الحفاظ على النظافة ورفع المخلفات والأتربة وإزالة التشوهات.



كما حث مدراء المديريات ومدراء مناطق النظافة والأشغال بالمديريات، على مضاعفة الجهود بما يضمن الحفاظ على النظافة وإزالة العشوائيات وإظهار العاصمة بالمظهر الجمالي.. مشددا على ضرورة الاهتمام بالجمع المباشر للمخلفات بصورة مستمرة.



وأكد أمين العاصمة على أهمية تنفيذ وتكثيف برامج وخطط التوعية للمواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة والبيئة وعدم رمي المخلفات أو وضعها في الجزر الوسطية بدلا عن البراميل الخاصة بها إلى جانب الالتزام بإخراج المخلفات في الأوقات المحددة لمرور شاحنات الجمع المباشر للأحياء.



إلى ذلك تفقد أمين العاصمة، جسر الحشيشيه والممتد من منطقة الحشيشيه فوق السايلة إلى منطقة السجن المركزي بمديرية شعوب.



واستمع من وكيل الأشغال والمشاريع المهندس راصع إلى شرح حول نسبة الإنجاز والأعمال المتبقية لاستكماله حتى والصعوبات التي أدت إلى توقف العمل.



ووجه عباد، قطاع الاشغال والنظافة بسرعة رفع وإزالة المخلفات والأتربة المتكدسة فوق وتحت الجسر.

سبـأ [04/مارس/2018]سبـأ