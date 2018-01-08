وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية : المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين ستبدأ غداً أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن بدء المحادثات رفيعة المستوى بين الكوريتين بعقد جلسة عامة في الساعة العاشرة صباح غدٍ الثلاثاء.