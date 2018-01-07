ارتفاع احتياطي الصين إلى 3.14 تريليون دولار في ديسمبر المنصرم أعلن البنك المركزي الصيني اليوم الأحد عن ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى فيما يزيد على عام في ديسمبر المنصرم متجاوزة توقعات المحللين إذ حالت القواعد التنظيمية المشددة وقوة اليوان دون نزوح الأموال للخارج.