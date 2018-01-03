مخطط إسرائيلي جديد لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة [03/يناير/2018] القدس المحتلة-سبأ:

كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن مخطط استيطاني جديد لإقامة مئات الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية.



وذكرت وكالة وفا للأنباء الفلسطينية أن ما تسمى وزارة الإسكان في حكومة الاحتلال كشفت عن حزمة مشاريع توسعية من المقرر أن تنفذ في مستوطنة ارئيل المقامة على أراضي محافظة سلفيت في الضفة الغربية تشمل إقامة مئات الوحدات الاستيطانية بهدف زيادة أعداد المستوطنين فيها.



وكان وزير الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت كشف الشهر الماضي عن مخطط استيطاني كبير يتمثل بإقامة نحو 300 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة كما تم خلال العام الماضي الإعلان عن إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية في ظل رفض الحكومات الصهيونية جميع الدعوات لإيقاف الاستيطان متحدية القرارات الدولية التي تؤكد عدم شرعيته.



من جهة ثانية اقتحمت مجموعات من المستوطنين الاسرائيليين اليوم المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة في المسجد المبارك.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمات في مدن وقرى عدة في الضفة الغربية.

سبأ