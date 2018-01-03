عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل الأمم المتحدة تتوقع تأثر أربع دول بظاهرة النينو هذا العام





قالت الأمم المتحدة انها حددت أربعة بلدان لديها مجموعة من التوقعات السلبية بشأن احتمال تأثرها هذا العام بظاهرة " النينو" حيث ارتفاع درجات حرارة المياه في وسط المحيط الهادي.



وقال جريج بولي المسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة في حديث بثته إذاعة المنظمة ان ثلاثة من تلك البلدان توجد في القرن الإفريقي وهي الصومال وكينيا وجنوب غرب إثيوبيا فيما البلد الرابع هو أفغانستان .



وأشار إلى ان هذا يمكن أن يؤجج الجفاف والفيضانات والعواصف الشديدة في أجزاء كثيرة من العالم مؤكدا انه خلال آخر ظهور كبير لظاهرة النينيو قبل عامين اضطر 23 بلدا يبلغ عدد سكانها 60 مليون نسمة إلى طلب المساعدة الطارئة لمعالجة آثار " النينيو".



كما أوضح بأن بعض أجزاء من العالم تعاني من ظروف جافة وارتفاع مستوى هطول الأمطار والعواصف الشديدة في أجزاء أخرى.. مؤكدا على ضرورة إيلاء اهتمام أكبر للمناطق التي تتأثر من هذه الأحداث الدورية حتى نتمكن من التعامل معها بالشكل الصحيح.

سبأ [03/يناير/2018] نيويورك ـ سبأ:سبأ