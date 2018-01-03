محافظ ذمار يشيد بالمواقف المشرفة لقبائل الحداء [03/يناير/2018] ذمار - سبأ:

أشاد محافظ ذمار محمد حسين المقدشي بالمواقف المشرفة لأبناء قبائل الحداء في مختلف المراحل التي مر بها الوطن وما قدموه من تضحيات من أجل الانتصار للثورة والجمهورية وفي مواجهة العدوان.



وأشار المحافظ المقدشي خلال لقاء قبلي لأبناء قبائل أعماس الضلاع مديرية الحداء اليوم بحضور وكيلا المحافظة محمود الجبين ومحمد عبدالرزاق، إلى أهمية تكاتف الجهود لتعزيز الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي.



وأكد على أهمية تضافر جهود الشخصيات الاجتماعية والأجهزة الأمنية بما يعزز من الأمن والسكينة العامة وضبط أي اختلالات والتصدي لكل المحاولات الهادفة إلى شق الصف الوطني والنيل من التضحيات التي قدمها ويقدمها أبناء الحداء ومحافظة ذمار في مختلف جبهات الشرف والبطولة.



فيما أشار فاضل الشرقي إلى أهمية دور أبناء المديرية في التصدي للمحاولات الهادفة إلى جر المديرية إلى العنف والفوضى.



كما أكد على أهمية دور أبناء اعماس الضلاع في إفشال أي محاولات تستهدف وحدة أبناء القبيلة.



بدورهم أكد أبناء قبائل اعماس الضلاع وقوفهم في صف الوطن والتصدي لأي محاولات تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار والسكينة العامة.



حضر اللقاء مدير أمن محافظة ذمار العميد أحمد ادريس وعدد من القيادات.

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