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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - يناير - 2018 الساعة 04:53:06م
قصف مواقع العدو ومصرع عدد من جنوده ومرتزقته  
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ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
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انخفاض اسعار النفط من أعلى مستوى له منذ منتصف 2015م
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  اقتصاد
انخفاض اسعار النفط من أعلى مستوى له منذ منتصف 2015م
[03/يناير/2018] سنغافورة ـ سبأ:
انخفضت أسعار النفط اليوم الأربعاء من أعلى مستوى منذ منتصف 2015 الذي سجلته في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يقوض فيه ارتفاع الإنتاج في الولايات المتحدة وروسيا الجهود الحالية التي تقودها أوبك لتقليص الفجوة بين العرض والطلب في السوق.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات عن سعر التسوية السابقة إلى 60.34 دولار للبرميل لكنها تظل غير بعيدة عن مستوى 60.74 دولار الذي بلغته في اليوم السابق وهو الأعلى منذ يونيو  2015.

وتراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات إلى 66.49 دولار للبرميل عن سعر التسوية السابقة لكنها تظل غير بعيدة عن السعر المرتفع البالغ 67.29 دولار الذي سجلته امس الثلاثاء وهو الأكبر منذ مايو  2015.

 وارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط بنحو 16 في المائة منذ منتصف 2016 ليبلغ 9.75 مليون برميل يوميا بنهاية العام الماضي.

كما أن هناك بعض المخاوف من أن إنتاج روسيا من النفط لا ينخفض في الحقيقة. وروسيا أكبر منتج للنفط في العالم وتعكف على خفض الإمدادات مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
سبأ
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