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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - يناير - 2018 الساعة 04:53:06م
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  عربي ودولي
مقتل أحد مسلحي حركة الشباب في غارة جوية في مقديشيو
[03/يناير/2018] مقديشيو - سبأ:
اعلن اليوم الأربعاء عن مقتل مسلحا يشتبه انه تابع لحركة الشباب في غارة جوية مجهولة استهدفته في حافلة صغيره جنوب العاصمة الصومالية مقديشيو أمس الثلاثاء.

وأكد حسن نور محمد نائب حاكم منطقة شبيل السفلى للشؤون الأمنية، الهجوم قائلا إن المركبة دمرت بالكامل وأن المسلح المشتبه به لقي حتفه على الفور.

وأضاف "لدينا معلومات من الموقع تفيد بمقتل المسلح المشتبه به فى غارة جوية بالقرب من منطقة باريري في هذه المنطقة أمس الثلاثاء، ولا يمكننا تحديد من شن الغارة لكنهم كانوا يعرفونه".

وتابع أن تلك العملية جزء من عمليات عسكرية أخيرة ضد حركة الشباب المسلحة في المنطقة. وكانت الحافلة الصغيرة تسير بضواحي منطقة أودهجل التي تسيطر عليها حركة الشباب.

وقال سكان إن السيارة التي كانت تقل على متنها عشرة أشخاص، كانت محملة بمتفجرات ومتجهة نحو العاصمة عندما دمرتها الغارة.

ولم يتم تحديد هوية ركاب السيارة فورا.. ولم يصدر المسلحون المسئولون عن سلسلة الهجمات التي ضربت البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي، بيانا بعد بشأن هذه الغارة،التى تعد الأولى في 2018.
سبأ
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