مدرسة عذبان بالحديدة تنظم وقفة بمرور ألف يوم من العدوان [03/يناير/2018] الحديدة - سبأ:

نظمت مدرسة عذبان الأساسية الثانوية بمديرية الحوك بالحديدة اليوم وقفة احتجاجية بمرور الف يوم من العدوان السعودي الأمريكي ضمن حملة "ثبات وانتصار".



وفي الوقفة أشارت مديرة مدرسة عذبان لطيفة قليقل، إلى أن ألف يوم من العدوان لم يزيد الشعب اليمني إلا صمودا وثباتا في مواجهته.



ولفتت إلى أن العدوان تسبب في تدمير المئات من المدارس والجامعات في محاولة لتعطيل العملية التعليمية.. مؤكدة أهمية التوعية بمخططات العدوان التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.



تخلل الوقفة فقرات فنية ومسرحية عبرت عن صمود الشعب اليمني في مواجهة العدوان.



كما تم عرض صور من الجرائم التي ارتكبها العدوان السعودي الأمريكي بحق الشعب اليمني.



حضر الفعالية رئيس قسم الأنشطة المدرسية بمديرية الحوك حمدي صالح ومشرفة نشاط الطالبات بالمديرية فاطمة الصغير ورئيس قسم الصحة المدرسية محمد قادري.

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