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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - يناير - 2018 الساعة 04:53:06م
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دور استلام وتسليم بين وزير الإعلام الخلف والسلف
[03/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
جرى اليوم بوزارة الإعلام دور استلام وتسليم بين وزير الإعلام السلف أحمد حامد والخلف عبدالسلام جابر.

وخلال دور الإستلام والتسليم أشاد أحمد حامد بكوادر وزارة الإعلام واستمرار الجهود لتطوير الأداء الإعلامي وإيصال مظلومية الشعب اليمني وكشف جرائم العدوان السعودي الأمريكي، وخاصة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والمنافسة الكبيرة التي تتعرض لها وسائل الإعلام اليمنية .

وأكد أنه رغم انتقاله للعمل بمكتب رئاسة الجمهورية إلا أنه سيظل على الدوام عوناً وسندا لقيادة الوزارة الجديدة والتي يأمل أن تحقق نقلة نوعية في إيصال مظلومية الشعب اليمني إلى العالم الخارجي بمختلف مؤسساته وهيئاته .

فيما أشاد وزير الإعلام عبد السلام جابر بالجهود التي بذلها الوزير السلف أحمد حامد خلال توليه قيادة الوزارة في ظل أوضاع وظروف عصيبة واجهت خلالها وسائل الإعلام تحديات وصعوبات كبيرة فرضها العدوان.

وأشار إلى أنه بالرغم الاستهداف الممنهج إلا أن وسائل الإعلام اليمنية تمكنت من تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاحات على مدى ما يقارب ثلاث سنوات.

وأكد الحرص على مواصلة الجهود والبناء على ما تحقق لإحداث نقلة نوعية وبما يتواكب مع المرحلة الراهنة من خلال حشد الجهود والطاقات لمواجهة العدوان وكشف جرائمه ومخططاته.

حضر دور الاستلام والتسليم قيادات المؤسسات الإعلامية.
سبأ
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