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اجتماع للأجهزة الأمنية بذمار برئاسة المحافظ 
[03/يناير/2018] ذمار - سبأ:
ناقش اجتماع أمني بمحافظة ذمار برئاسة المحافظ محمد حسين المقدشي اليوم، الجوانب المتعلقة بتفعيل أداء الأجهزة الأمنية وتحسين آليات التنسيق مع السلطات القضائية والمحلية.

 وفي الاجتماع الذي ضم مدير أمن المحافظة العميد احمد أدريس وقائد شرطة النجدة العقيد عصام الغيلي وقيادات أمنية ومدراء أقسام الشرطة في مدينة ذمار، ثمن المحافظ المقدشي جهود منتسبي الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والاستقرار.

ودعا إلى المزيد من الانضباط والالتزام بتطبيق القانون في جميع المهام والواجبات الموكلة للأجهزة الأمنية وعدم تجاوزها بأي حال من الأحوال.

وشدد المحافظ المقدشي على ضرورة تحري الدقة والتثبت من المعلومات والبلاغات التي تتلقاها الأجهزة الأمنية وعدم إيقاف أو إتخاذ أي إجراء ضد أي شخص إلا بعد التيقن من الأدلة واستكمال الإجراءات القانونية من قبل الجهات المعنية.. موجها بالإفراج عن كل من لم تثبت إدانته أو تورطه في قضايا جنائية أو أمنية .

وأكد على ضرورة معالجة أي اختلالات في عمل الأجهزة الأمنية وأن تكون إنموذجا في الالتزام بتطبيق النظام والقانون وان تمثل الدولة على الوجه الأكمل.

وحث محافظ ذمار منتسبي الأمن على الإسهام الفاعل في مساندة المؤسسات والسلطات المحلية في توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وضبط المخالفين والمحتكرين والمتلاعبين.

 فيما أكد مدير أمن المحافظة، استعداد منتسبي الأجهزة الأمنية التنسيق لدعم جهود مختلف مؤسسات الدولة والتنسيق مع عقال الحارات وخاصة ما يتعلق بالجوانب الخدمية.. لافتا إلى أهمية تعزيز جوانب التنسيق بين الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية والمحلية والمكاتب التنفيذية.

وأشار العميد ادريس إلى أهمية تنظيم برامج توعوية لقيادات ومأموري الضبط القضائي والإداري ومسئولي الأجهزة الأمنية.. مؤكدا ضرورة اضطلاع الجميع بمسئولياتهم والتعاون مع الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة.
سبأ
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