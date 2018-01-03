محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مدير مكتب رئاسة الجمهورية يؤكد أهمية وضع خطط عملية لتحسين أداء المكتب صنعاء - سبأ:



أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية أحمد حامد أهمية وضع خطط عملية تكفل تحسين الأداء الإداري والفني للمكتب خلال العام 2018م.



وشدد مدير مكتب رئاسة الجمهورية خلال اجتماعه اليوم برؤساء الدوائر ومدراء العموم بمكتب الرئاسة على ضرورة أن تكون تلك الخطط مبنية على رؤية واضحة قابلة للتنفيذ وتسهم في معالجة القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية التي يواجهها اليمن حاليا جراء العدوان بقيادة السعودية وحصاره الجائر.



كما أكد أهمية التنسيق المشترك لدوائر المكتب وأجهزته مع كافة المؤسسات والأجهزة الحكومية المعنية بما يسهم في حل قضايا المواطنين وتخفيف معاناتهم جراء استمرار العدوان.



وحيا حامد موظفي المكتب والعاملين على صمودهم في مواجهة العدوان .. حاثا إياهم على الاستمرار في الأداء بمسؤولية وخاصة في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.



ولفت إلى أن اليمن الذي أوشك على الخروج من العباءة السعودية والوصاية الخارجية قادر على أن يستغني عن الآخرين كونه يمتلك موقعا استراتيجيا هاما وثروات طبيعية تغنيه عن الدول الأخرى.



فيما تطرق مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور جعفر حامد محمد إلى اللائحة التنظيمية للمكتب وما تتضمنه من مهام إدارية تمكن كوادر المكتب من أداء واجبهم على أكمل وجه .



واستعرض الخطوط العريضة للائحة والتي لا تتعارض مع مهام دوائر المكتب، بما يضمن تنفيذها في إطار تلك المهام بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.



حضر الاجتماع رئيس المركز الوطني للوثائق القاضي علي أبو الرجال ووكيل المركز علي طواف.

سبأ [03/يناير/2018]سبأ