ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 03 - يناير - 2018 الساعة 04:13:13م
قصف مواقع العدو ومصرع عدد من جنوده ومرتزقته  
استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي وعمليات قنص وصد محاولات تسلل أسفرت عن مصرع عدد من جنود العدو والمرتزقة.
باكستان ردا على ترامب: الأموال الأمريكية لم تكن عملا خيريا
انتقد وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين مشيرا إلى أن الأموال التي قدمتها واشنطن لبلاده لم تكن عملا خيريا.
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة.
الدوري الإنجليزي الممتاز..مانشستر يونايتد يضع حدًا للتعادلات بثنائية أمام إيفرتون
تخلّص فريق مانشستر يونايتد من مسلسل التعادلات الذي رافقه في المباريات الثلاث الأخيرة، وتغلب على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين مساء امس، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
آخر الأخبار:
مجلس النقل يقف أمام انجازات العام الماضي
تفقد مستوى الجاهزية الأمنية والأداء في إدارة مرور البيضاء
أمين العاصمة يطلع على أنشطة مركز خطوة لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة
أمين العاصمة يطلع على سير العمل بمستشفى  الأمل  للأمراض النفسية بصنعاء
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس النقل يقف أمام انجازات العام الماضي
[03/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
وقف اجتماع مجلس وزارة النقل اليوم برئاسة وزير النقل زكرياء الشامي امام التقرير السنوي للمجلس وانجازته خلال العام الماضي وخطة سير العمل للعام 2018م.

واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء ومستشارو ووكلاء مساعدون ومدراء عموم الوزارة،ما تم تنفيذه وانجازه من خطط وبرامج وآليات تنفيذية وتدريب وتأهيل كوادر الوزارة في عدد من المجالات العملية والعلمية بالاضافة الى مناقشة الوضع المالي والاداري والفني للوزارة.

 وبحث الاجتماع آلية سير العمل للعام الحالي 2018م ونتائج الرد على تقرير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة الخاص بالوزارة للعام 2014 وتفعيل التأمين الصحي لموظفي الوزارة ودراسة الجدوى الأقتصادية لعمل منطقة التبادل التجاري الحر في ميناء الحديدة.

كما تم مناقشة نتائج تقييم الاداء للموظفين للعام 2017.

وفي الاجتماع هنأ وزير النقل  بالعام الميلادي الجديد معربا عن أملة بان يكون عام الخير والسلام والانتصارات.

وأكد على بذل المزيد من الجهود وحشد الهمم في سبيل الرفع بمستوى العمل الفني والاداري والمالي مشيرا الى ان مستوى العمل في العام الماضي كان أفضل بكثير من السابق.

وشدد الشامي على أهمية التدريب والتأهيل لموظفي الوزارة في مجالات الطيران والنقل البري والبحري والبرمجه والسلامة والأمن وفي اللغة الانكليزية وغيرها من المجالات ذات العلاقة.

   وأكد على ضرورة توفير قاعدة بيانات لجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بموجب الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية مشيراً الى ضرورة الارتقاء والتطوير في عمل نظم المعلومات والشبكات الالكترونية التي تسهم ايجابيا في سرعة ودقة اتقان الاعمال وبوقت قياسي.
سبأ
  المزيد من (محلي)
تفقد مستوى الجاهزية الأمنية والأداء في إدارة مرور البيضاء
أمين العاصمة يطلع على أنشطة مركز خطوة لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة
أمين العاصمة يطلع على سير العمل بمستشفى  الأمل  للأمراض النفسية بصنعاء
حفل خطابي وتكريمي بالذكرى الثانية للعدوان على مركز النور للمكفوفين
طيران العدوان يشن غارتين على العاصمة صنعاء
عمليتان هجوميتان على مواقع المرتزقة بالجوف
الأرصاد ينبه من تدني درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات القادمة
قصف مواقع العدو ومصرع عدد من جنوده ومرتزقته  
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالضباب في تعز
مصرع وإصابة عدد من المرتزقة وإحراق آلية بمديرية الزاهر في البيضاء
العدوان السعودي على اليمن
12 غارة لطيران العدوان على ثلاث محافظات واستشهاد عشرة مواطنين
[03/يناير/2018]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على العاصمة صنعاء
[02/يناير/2018]
طيران العدوان يشن خمس غارات على حرض وميدي
[02/يناير/2018]
مؤتمر صحفي لوزارة الصحة بمرور ألف يوم من العدوان
[02/يناير/2018]
35 شهيد وجريح في محافظة الحديدة خلال الساعات الماضية
[02/يناير/2018]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2018، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by