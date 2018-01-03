مجلس النقل يقف أمام انجازات العام الماضي [03/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

وقف اجتماع مجلس وزارة النقل اليوم برئاسة وزير النقل زكرياء الشامي امام التقرير السنوي للمجلس وانجازته خلال العام الماضي وخطة سير العمل للعام 2018م.



واستعرض الاجتماع الذي حضره وكلاء ومستشارو ووكلاء مساعدون ومدراء عموم الوزارة،ما تم تنفيذه وانجازه من خطط وبرامج وآليات تنفيذية وتدريب وتأهيل كوادر الوزارة في عدد من المجالات العملية والعلمية بالاضافة الى مناقشة الوضع المالي والاداري والفني للوزارة.



وبحث الاجتماع آلية سير العمل للعام الحالي 2018م ونتائج الرد على تقرير الجهاز المركزي للمراجعة والمحاسبة الخاص بالوزارة للعام 2014 وتفعيل التأمين الصحي لموظفي الوزارة ودراسة الجدوى الأقتصادية لعمل منطقة التبادل التجاري الحر في ميناء الحديدة.



كما تم مناقشة نتائج تقييم الاداء للموظفين للعام 2017.



وفي الاجتماع هنأ وزير النقل بالعام الميلادي الجديد معربا عن أملة بان يكون عام الخير والسلام والانتصارات.



وأكد على بذل المزيد من الجهود وحشد الهمم في سبيل الرفع بمستوى العمل الفني والاداري والمالي مشيرا الى ان مستوى العمل في العام الماضي كان أفضل بكثير من السابق.



وشدد الشامي على أهمية التدريب والتأهيل لموظفي الوزارة في مجالات الطيران والنقل البري والبحري والبرمجه والسلامة والأمن وفي اللغة الانكليزية وغيرها من المجالات ذات العلاقة.



وأكد على ضرورة توفير قاعدة بيانات لجميع الهيئات والمؤسسات التابعة للوزارة بموجب الاتفاق مع وزارة الخدمة المدنية مشيراً الى ضرورة الارتقاء والتطوير في عمل نظم المعلومات والشبكات الالكترونية التي تسهم ايجابيا في سرعة ودقة اتقان الاعمال وبوقت قياسي.

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