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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - يناير - 2018 الساعة 04:13:13م
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تفقد مستوى الجاهزية الأمنية والأداء في إدارة مرور البيضاء
[03/يناير/2018] البيضاء - سبأ:
تفقد مدير عام المرور العميد خالد الشمام مستوى الجاهزية الامنية والاداء في ادارة مرور محافظة البيضاء اليوم واطلع على الجاهزية اﻷمنية ومستوى تنفيذ المهام الامنية الموكلة لمنتسبي المرور .

وخلال الزيارة التي رافقه فيها مدير ادارة الاصدارالمركزي العقيد عبدالله المرتضى وقايد فرع الامن المركزي العقيد صبار طلان ...استمع الى شرح من مدير مرور محافظة البيضاء حسين كاروت حول المهام التي يقوم بها منتسبو الادارة بالمحافظة في تنظيم السير والصعوبات والمعوقات والاحتياجات اللازمة لتحسين الاداء .

كما استمع من عدد من ضباط امن البيضاء الى شرح حول ابرز التحديات التي تواجة القطاع الأمني والسبل الكفيلة بحلها وبما يضمن تعزيز الاداء الامني ومحاربة الجريمة والحد منها، مشيرين الى مجمل المهام المنفذة في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الوطن من عدوان وحصار .

وقد اكد مدير عام المرور العميد خالد الشمام خلال الزيارة على اهمية المرحلة الراهنة التي يمر بها الوطن في ظل استمرار العدوان السعودي؛ الأمر الذي يستدعي اليقظة الأمنية و التنسيق مع كافة القوى الفاعلة لمواجهة أي تحديات ورصد كل اﻷعمال التي تخل باﻷمن والاستقرار ..

مشيدا بالدور الوطني الذي يطلع به رجال المرور وأبطال الأمن و الجيش واللجان الشعبية في تثبيت الامن والاستقرار في ربوع الوطن باعتبارهم صمام اﻷمان والصخرة التي تتحطم عليها كافة الرهانات المريضة.

وفي نهاية الاجتماع قام الشمام بتوزيع الملابس الشتوية لرجال المرور تقديرا لجهودهم التي يقومون بها في ظل برودة المناخ من اجل تنظيم السير والتخفيف من ازدحام الحركة المرورية في المدن الرئيسية بالمحافظة.
سبأ
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