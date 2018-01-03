أمين العاصمة يطلع على أنشطة مركز خطوة لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة [03/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

اطلع أمين العاصمة صنعاء حمود محمد عباد اليوم على أنشطة مركز خطوة لتأهيل وتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة والبرامج التي يقدمها للمستهدفين.



وجال أمين العاصمة بأقسام المركز واطلع على وسائل العلاج الطبيعي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وما يقدم لهم من رعاية .



واستمع عباد إلى شرح من المدير العام للمركز صفاء المحبشي عما يقدمه المركز من علاج طبيعي وتكميلي للأطفال الذين يعانون من " الشلل الدماغي، تأخر النمو الحركي ، ضمور الأعصاب، المخ الولادي" بالإضافة إلى علاج الكبار في الحالات الناجمة عن الجلطات والتأهيل بعد العمليات وآلام الرقبة والعمود الفقري والانزلاق الغضروفي والعصب السابع والمساج.



وأشاد أمين العاصمة بالأنشطة والخدمات التي يقدمها مركز خطوة للمستهدفين من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، سيما في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد وشحة الإمكانيات.

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