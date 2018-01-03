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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - يناير - 2018 الساعة 04:13:13م
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أمين العاصمة يطلع على سير العمل بمستشفى  الأمل  للأمراض النفسية بصنعاء
[03/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
أطلع أمين العاصمة حمود عباد اليوم على سير العمل مستشفى الأمل للأمراض النفسية والعصبية بصنعاء.

واستمع عباد من مدير المستشفى الدكتور سامي أحمد الشرعبي إلى شرح عن الصعوبات التي تواجه المستشفى في تقديم خدماته للحالات والمرضى التي يستقبلها المستشفى خاصة في ظل استمرار العدوان السعودي الغاشم على اليمن.

وأكد أمين استعداد قيادة أمانة العاصمة على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستشفى نظرا لطبيعة وخطورة الأمراض التي يقوم بمعالجتها والشريحة التي يخدمها في المجتمع.. مثمنا الجهود التي يبذلها الكادر الطبي في المستشفى والخدمات الإنسانية التي يقدمون بها في معالجة  جميع الحالات النفسية والعصبية ، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد وشحه الإمكانيات نتيجة الحصار الجائر والعدوان على اليمن لأكثر من ألف يوم.

رافقه خلال الزيارة وكيل أمانة العاصمة للشؤون المالية وتنمية الموارد مازن نعمان ومدير مديرية الصافية ناجي الشيعاني ونائب مدير عام الواجبات بالأمانة علي قاسم اللاحجي.
سبأ
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