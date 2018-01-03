حفل خطابي وتكريمي بالذكرى الثانية للعدوان على مركز النور للمكفوفين [03/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

نظم مركز النور للمكفوفين وصندوق رعاية وتأهيل المعاقين بصنعاء اليوم حفلا خطابيا وتكريميا بالذكرى الثانية لاستهداف طيران العدوان للمركز.



وفي الحفل الذي حضره وزير التعليم الفني والتدريب المهني محسن النقيب ووزير الكهرباء لطف الجرموزي ورئيس مجلس إدارة شركة كمران احمد الصادق ورئيس دائرة التوجيه المعنوي للقوات المسلحة يحيى المهدي...قال أمين العاصمة حمود عباد أن العدوان على مركز النور للمكفوفين هي فضيحة غير مسبوقة وخزي وعار ما وصل إليه أحد في العالمين وإشارة واضحة إلى أن العدوان منهزم وأن الشعب اليمني صامد صمود جبال عطان ونقم.



وأكد أن أمانة العاصمة لن تقف مكتوفة الأيادي أمام احتياجات مركز النور للمعاقين وستبذل كل جهدها في سبيل استمرارية العمل والدراسة في المركز ومحال أن يتوقف هذا الصرح أو أن تحول العقبات أمام دوره في تأدية رسالته التربوية والتعليمية.. موجها بصرف مساعدة عاجلة قدرها 5 ملايين ريال للمركز.



بدوره عد عضو اللجنة الثورية العليا رئيس حزب الأمة العلامة محمد مفتاح قصف العدوان لمركز النور للمكفوفين جريمة تستنكرها الأرض والسماء.. لافتا إلى أن المعاقيين هم وصية رسول الله وبدلا من الاهتمام بهم كما أوصى الرسول جاء العدوان وأذنابه لقصفهم في ظلام الليل.



وشدد على ضرورة أن يعطى المعاق حقه كاملا دون فضلا أو منه من أحد ويجب أن يأخذ المعاقين حقوقهم وهم رافعين رؤوسهم.



وكان المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين محمد عبد الله الديلمي قد تطرق في كلمته إلى المعاناة التي يواجهها الصندوق في توفير احتياجات المعاقيين نتيجة الأوضاع الراهنة والتحديات الكبيرة.. متمنيا أن تأخذ الحكومة بعين الاعتبار حقوق هذه الشريحة وتعطيهم كامل مستحقاتهم.



و تطرق مدير مكتب الشئون الاجتماعية والعمل بأمانة العاصمة مجيب الفاتش إلى المعوقات التي تواجه دور الأحداث ومركز المعاقين في الأمانة من معاناة كبيرة جراء انقطاع التغذية من يناير 2016 وحتى اللحظة مناشدا أمين العاصمة العمل على وضع حل لهذه المشكلة.



بدوره تطرق مدير مركز النور للمكفوفين حسن إسماعيل إلى الصعوبات والمعوقات التي يواجهها مركز النور والتي تهدد بتوقف التعليم في المركز الذي تخرج منه كوكبة من الأعلام الكبيرة والمؤثرة أمثال الشاعر الراحل عبد الله البردوني والمقرئ الراحل محمد حسين عامر والمقرئ الحليلي وغيرهم.. داعيا قيادة أمانة العاصمة إلى الوقوف مع المركز من أجل استمراريته في أداء رسالته النبيلة، وأن تضع المركز نصب اهتمامها كما كانت القيادة السابقة ممثلة بالأمين السابق الشهيد اللواء عبد القادر هلال.



من جانبها أكدت رئيس جمعية الأمان للكفيفات صباح حريش على حرص المكفوفين والمكفوفات على التعلم بكل جد واجتهاد رغم العدوان وإصرارهم على قهر المستحيل والتحديات فهم فاقدين للبصر لكنهم ليسوا فاقدين للبصيرة.



في ختام الحفل تم تكريم كل الداعمين لمسيرة مركز النور للمكفوفين والذين كان لهم الفضل في إعادة ترميم وتشغيل المركز عقب تعرضه للعدوا.

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