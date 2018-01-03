|
الأرصاد ينبه من تدني درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات القادمة
[03/يناير/2018] صنعاء - سبأ:
نبه المركز الوطني للأرصاد الموطنين والمحافظات الصحراوية والهضاب الداخلية من تدني درجات الحرارة الصغرى خلال الساعات القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية اليومية تلقتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن معظم محافظات الجمهورية ما تزال متأثرة بامتداد المرتفع الجوي السيبيري البارد.
وتوقع استمرار تأثير الكتلة الهوائية الباردة على محافظات صنعاء , عمران ,إب , البيضاء , الضالع , صعده , ذمار , وأجزاء من محافظتي لحج وأبين واحتمال تكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية أثناء الليل والصباح الباكر.
وحث المركز كبار السن والأطفال والعاملين أثناء فترتي الليل والصباح الباكر في تلك المحافظات بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد .
كما نبه المزارعين ورعاة الماشية والنحل من آثار موجه البرد والصقيع حفاظا على محاصيلهم الزراعية وممتلكاتهم من الماشية .
سبأ