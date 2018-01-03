مصدات أمنية جديدة لمنع استخدام السيارات في شن هجمات بالأماكن السياحية والعامة في نيويورك [03/يناير/2018] نيويورك - سبأ:

أعلن بيل دي بلاسيو عمدة نيويورك، أن مدينته ستحمي المواقع السياحية والأماكن العامة من الهجمات الإرهابية باستخدام مركبات، عن طريق تثبيت 1500 مصد أمني دائم.



ومن المتوقع ان تنفق المدينة 50 مليون دولار على تركيب المصدات الجديدة.



وأِشار دي بلاسيو الليلة الماضية إلى الهجوم "المرعب " في عيد الهالوين الذي أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 11 عندما قاد رجل سيارة صوب مجموعة من المارة في مانهاتن. كما أشار إلى هجوم في ساحة تايمز سكوير في مايو أسفر عن مقتل شخص وإصابة22 .



وقال عمدة نيويورك : "هذه بعض من أكثر الشوارع ازدحاما في العالم. من حق الناس التجول ويجب أن يكونوا آمنين".

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