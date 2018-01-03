زعيم كوريا الشمالية يوعز ببدء محادثات فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية [03/يناير/2018] بيونغ يانغ- سبأ:

أمر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بالبدء في محادثات عبر قنوات خاصة، في "المنطقة المنزوعة السلاح" بانمنجوم عند الحدود بين الكوريتين.



ووفقا لوكالة يونهاب الكورية الجنوبية، فقد أعلن التلفزيون الكوري الشمالي، أن زعيم البلاد أصدر أمرا بإعادة فتح الخط الساخن مع كوريا الجنوبية بداية من الساعة 03:30 بالتوقيت المحلي، لإجراء محادثات.



وقال البيان، إن المحادثات تهدف إلى إقامة حوار رسمي حول إرسال وفد رياضي كوري شمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية الشهر المقبل.



وجاءت هذه التصريحات، بعد يوم واحد من اقتراح كوريا الجنوبية إجراء محادثات رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية، وذلك بعد خطاب كيم جونغ أون بداية السنة الجديدة، والذي أبدى فيه استعداده للتحدث مع سيئول.



وكانت سيئول اقترحت على جارتها في الشمال بيونغ يانغ إجراء محادثات في 9 يناير الحالي.

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