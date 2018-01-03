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آخر تحديث: الأربعاء، 03 - يناير - 2018 الساعة 04:13:13م
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  عربي ودولي
ترمب يهدد بوقف المساعدة للفلسطينيين وهم يردون "لن نخضع للابتزاز"
[03/يناير/2018] واشنطن – سبأ :
هدّد الرئيس الاميركي دونالد ترمب بوقف المساعدة المالية الاميركية التي تزيد عن 300 مليون دولار سنويا للفلسطينيين، الذين ردوا بانهم لن يخضعوا "للابتزاز".

 وقال ترمب في تغريدة على تويتر، "ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا، ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام، هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل".

 وردا على اعلان ترمب، اكدت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، اليوم الاربعاء ان الفلسطينيين لن يخضعوا "للابتزاز".

 واضافت في بيان ان "الرئيس ترمب خرب سعينا الى السلام والحرية والعدالة، والآن يلوم الفلسطينيين على عواقب اعماله اللامسؤولة".

 وتفيد ارقام نشرت على الموقع الالكتروني لوكالة مساعدات التنمية الاميركية (يو اس ايد) ان الولايات المتحدة دفعت 319 مليون دولار الى الفلسطينيين عبر وكالتها، بالاضافة الى 304 ملايين دولار الى برامج الامم المتحدة في الاراضي الفلسطينية، ولكن ترمب لم يوضح الى اي مساعدات يشير في قراره.
سبأ
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