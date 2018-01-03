قصف مواقع العدو ومصرع عدد من جنوده ومرتزقته استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي وعمليات قنص وصد محاولات تسلل أسفرت عن مصرع عدد من جنود العدو والمرتزقة. باكستان ردا على ترامب: الأموال الأمريكية لم تكن عملا خيريا انتقد وزير الخارجية الباكستاني خواجة محمد آصف اتهامات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسلام آباد بتوفير ملاذات آمنة للإرهابيين مشيرا إلى أن الأموال التي قدمتها واشنطن لبلاده لم تكن عملا خيريا. ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق ارتفع مؤشر سوق مسقط (30) العماني للأوراق المالية (14ر52) نقطة وبنسبة (03ر1) في المائة اليوم الأحد، ليغلق عند مستوى (28ر5099) نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (14ر5047) نقطة. الدوري الإنجليزي الممتاز..مانشستر يونايتد يضع حدًا للتعادلات بثنائية أمام إيفرتون تخلّص فريق مانشستر يونايتد من مسلسل التعادلات الذي رافقه في المباريات الثلاث الأخيرة، وتغلب على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين مساء امس، في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.