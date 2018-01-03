قصف مواقع العدو ومصرع عدد من جنوده ومرتزقته [03/يناير/2018] صنعاء - سبأ:

استهدفت مدفعية وصاروخية الجيش واللجان الشعبية في الساعات الماضية مواقع وتجمعات العدو السعودي وعمليات قنص وصد محاولات تسلل أسفرت عن مصرع عدد من جنود العدو والمرتزقة.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ )أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصف تجمعات وتحصينات الجنود السعوديين في رقابة المسنا في الربوعة و جبل سبحطل ورقابة الهنجر بقطاع عسير،واستهدفت تجمعات آخرى للجنود و مرتزقتهم في قرية مجازة ومحيطها .



وأكد المصدر العثور على جثة 13 جنديا سعوديا وثلاثة مرتزقة بعد مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية في مجازة .



في نجران استهداف قصف مدفعي تجمعات الجنود السعوديين في رقابة نهوقة ، و استهداف تجمعات للمرتزقة قبالة منفذ الخضراء ، وتم قنص أثنين مرتزقة في تبة الخشباء.



وذكر المصدر أن أربعة جنود سعوديين لقوا مصرعهم بعمليات قنص في جبل الدخان وشرق موقع المعنق وفي موقع الكرس ،فيما قصفت المدفعية تجمعات آخرى لجنود العدو في رأس الحبرة ومعسكر المعطن وقرية قوى .



وأشار المصدر إلى إطلاق صاروخ نوع زلزال1 على تجمعات المرتزقة في جبهة نهم ،ومصرع عدد من المرتزقة و جرح آخرون في عملية إغارة على مواقعهم على جنوب القرن بنهم .



وحسب المصدر قتل و جرح العشرات من المرتزقة في عملية مباغتة لمواقعهم في منطقة العبيد بمديرية المتون في محافظة الجوف ، وتم تدمير دبابة وعشر آليات تابعة للغزاة والمرتزقة شمال يختل بمحافظة تعز .



وأفاد المصدر أن أبطال الجيش واللجان احبطوا محاولة تسلل للمرتزقة باتجاه جبل الأقحوص بمديرية طور الباحة في محافظة لحج ،فيما قتل وجرح عدد من المرتزقة خلال محاولة زحف استمرت ثلاث ساعات باتجاه جبل الركيزة بالمديرية نفسها.

سبأ